Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Polícia divulga lista dos criminosos mais procurados de Marataízes

Segundo a corporação, tratam-se de “pessoas suspeitas de envolvimento em crimes graves que afetam diretamente a segurança e a tranquilidade da cidade”
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

27 ago 2024 às 18:56

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 18:56

Polícia divulga lista dos mais procurados de Marataízes
Polícia divulga lista dos mais procurados de Marataízes Crédito: Divulgação / Polícia Civil / Montagem A Gazeta
A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (27), a lista dos mais procurados de Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Segundo a corporação, tratam-se de “pessoas suspeitas de envolvimento em crimes graves que afetam diretamente a segurança e a tranquilidade da cidade”. Veja abaixo quem são:

01

Ademirço Alves Emidio Junior ("Juninho"), 30 anos

Mandado de prisão por roubo.

02

Douglas Motta de Souza, 29 anos

Mandado de prisão por roubo.

03

Italo Alexandre Costa da Silva Almeida, 25 anos

Mandado de prisão por tráfico.

04

João Lourival Sabadini, 72 anos

Mandado de prisão por estupro de vulnerável.

05

João Victor Martins Costa ("Bebê"), 24 anos

Mandado de prisão por homicídio.

06

Marcos Vinicius Louzada Sabino, 39 anos

Mandado de prisão por roubo.

07

Renato Pereira do Nascimento, 46 anos

Mandado de prisão por tráfico.

08

Sandro Alves Caldonho, 40 anos

Mandado de prisão por homicídio.

09

Tayrone Duarte Pereira, 31 anos

Mandado de prisão por homicídio.
A população pode colaborar através do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados