Polícia divulga lista dos criminosos mais procurados de Marataízes

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (27), a lista dos mais procurados de Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Segundo a corporação, tratam-se de “pessoas suspeitas de envolvimento em crimes graves que afetam diretamente a segurança e a tranquilidade da cidade”. Veja abaixo quem são:
01
Ademirço Alves Emidio Junior ("Juninho"), 30 anos
Mandado de prisão por roubo.
02
Douglas Motta de Souza, 29 anos
Mandado de prisão por roubo.
03
Italo Alexandre Costa da Silva Almeida, 25 anos
Mandado de prisão por tráfico.
04
João Lourival Sabadini, 72 anos
Mandado de prisão por estupro de vulnerável.
05
João Victor Martins Costa ("Bebê"), 24 anos
Mandado de prisão por homicídio.
06
Marcos Vinicius Louzada Sabino, 39 anos
Mandado de prisão por roubo.
07
Renato Pereira do Nascimento, 46 anos
Mandado de prisão por tráfico.
08
Sandro Alves Caldonho, 40 anos
Mandado de prisão por homicídio.
09
Tayrone Duarte Pereira, 31 anos
Mandado de prisão por homicídio.
A população pode colaborar através do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.