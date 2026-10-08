Suspeito de tentar matar e estuprar mulher em Anchieta é preso ao tentar fugir do ES

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, no último sábado (3), na Rodoviária de Vitória, suspeito de envolvimento em uma ocorrência de tentativa de feminicídio, tentativa de estupro, importunação sexual, extorsão e furto contra uma mulher de 31 anos, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado quando se preparava para deixar o Estado com destino a Sergipe. A prisão contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Anchieta.
Mais detalhes sobre a investigação serão divulgados pela Polícia Civil em uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (8), na Chefatura de Polícia.