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Acidente

Caminhão derruba poste e deixa residências sem energia em Cachoeiro

Um caminhão atingiu uma fiação e derrubou um poste no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 21:22

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

07 out 2026 às 21:22

Um caminhão atingiu a fiação elétrica e derrubou um poste no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (7).


Segundo a EDP, uma equipe foi acionada para atender à ocorrência e eliminar os riscos no local. Em seguida, uma outra equipe foi enviada para realizar a substituição do poste. 


Ainda de acordo com a concessionária, 11 residênciais da região ficaram sem fornecimento de energia elétrica e devem permanecer assim até a conclusão dos trabalhos. interrompido até a conclusão dos trabalhos. A EDP não deu um prazo de quando os serviços serão concluídos.

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