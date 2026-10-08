Caminhão derruba poste e deixa residências sem energia em Cachoeiro

Um caminhão atingiu a fiação elétrica e derrubou um poste no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (7).





Segundo a EDP, uma equipe foi acionada para atender à ocorrência e eliminar os riscos no local. Em seguida, uma outra equipe foi enviada para realizar a substituição do poste.





Ainda de acordo com a concessionária, 11 residênciais da região ficaram sem fornecimento de energia elétrica e devem permanecer assim até a conclusão dos trabalhos. interrompido até a conclusão dos trabalhos. A EDP não deu um prazo de quando os serviços serão concluídos.