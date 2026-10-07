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Incêndio

Incêndio em vegetação assusta moradores em Jerônimo Monteiro

Fogo atingiu área próxima a casas no bairro Boa Esperança; Defesa Civil fez ação preventiva para proteger os imóveis

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 20:55

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

07 out 2026 às 20:55

Um incêndio em uma área de vegetação no bairro Boa Esperança, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, assustou moradores das chamadas casinhas populares nesta quarta-feira (7).


Segundo a Defesa Civil, o fogo começou por volta das 5h52 e atingiu principalmente áreas de vegetação e pasto próximas a residências.


Quando a equipe chegou ao local, o incêndio já havia perdido força e restavam apenas pequenos focos, distantes das casas. Por isso, não foi necessário utilizar caminhão-pipa.


Os agentes realizaram uma ação preventiva para proteger os imóveis caso as chamas voltassem a se aproximar.

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