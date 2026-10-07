Incêndio em vegetação assusta moradores em Jerônimo Monteiro

Um incêndio em uma área de vegetação no bairro Boa Esperança, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, assustou moradores das chamadas casinhas populares nesta quarta-feira (7).





Segundo a Defesa Civil, o fogo começou por volta das 5h52 e atingiu principalmente áreas de vegetação e pasto próximas a residências.





Quando a equipe chegou ao local, o incêndio já havia perdido força e restavam apenas pequenos focos, distantes das casas. Por isso, não foi necessário utilizar caminhão-pipa.





Os agentes realizaram uma ação preventiva para proteger os imóveis caso as chamas voltassem a se aproximar.