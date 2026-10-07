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Duas motos e um carro

Motociclista morre e mulher fica ferida em acidente na ES 166, em Castelo

Batida envolveu duas motos e um carro na região de Aracuí; dinâmica do acidente será investigada pela Polícia Civil

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 17:10

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

07 out 2026 às 17:10
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
 Acidente entre duas motos e um carro deixa motociclista  morto e mulher ferida em Castel  Crédito: Redes Sociais

Um motociclista de 21 anos morreu e uma mulher de 25 anos ficou ferida após um acidente envolvendo duas motocicletas e um carro de passeio, na manhã desta quarta-feira (7), na ES 166, na região de Aracuí, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. As duas vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e não tiveram as identidades divulgadas.


Segundo a Polícia Militar, a motorista do carro compareceu à delegacia e relatou que trafegava pela região de Aracuí quando o veículo foi atingido por uma motocicleta. Duas pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para um hospital no Centro de Castelo.


Ainda de acordo com a PM, a condutora do automóvel realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado de 0,00 mg/L. A documentação dela e do veículo estava regular.


Segundo a Polícia Civil, a Polícia Científica foi acionada às 9h06 para recolher o corpo no hospital. O motociclista de 21 anos morreu após dar entrada na unidade. Já a mulher de 25 anos permaneceu sob cuidados médicos.


Aos policiais, a motociclista ferida relatou que percebeu o outro motociclista realizando uma ultrapassagem a um carro. Segundo ela, o automóvel estaria parcialmente sobre a falxa de circulação. Com isso, o motociclista não teria conseguido concluir a manobra e bateu na traseira do veículo. Com o impacto, ele foi lançado para a pista contrária, onde atingiu a motocicleta conduzida pela mulher.


Devido ao atendimento médico, não foi possível realizar o teste do etilômetro na motociclista. Ela permaneceu internada.


O corpo do homem de 21 anos foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por necropsia antes de ser liberado para a família.


As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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