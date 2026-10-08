Cachoeiro terá novo sistema de bilhetagem no transporte coletivo

O novo sistema contará com canais digitais, como o site Mais Cachoeiro e o aplicativo KIM (disponível no Google Play e Apple Store), que permitirão o acesso a informações e serviços relacionados ao transporte coletivo. Entre as opções, estão recargas pelo celular e pagamento via Pix.





A expectativa é que a mudança agilize alguns serviços e reduza a necessidade de atendimento presencial. De acordo com a prefeitura, em cada etapa de implantação, os passageiros serão informados sobre os procedimentos necessários para fazer a migração e utilizar os novos cartões.





Os usuários do Cartão Sênior, primeiros a passar pelo processo, devem ficar atentos às orientações que serão divulgadas a partir de 26 de outubro.





Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com o Consórcio NovoTrans pelo telefone e WhatsApp (28) 3526-5200.