Cachoeiro terá novo sistema de bilhetagem no transporte coletivo

O transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, terá um novo sistema de bilhetagem eletrônica a partir de 26 de outubro. A implantação será feita por etapas e começa com a migração dos usuários do Cartão Sênior, destinado a idosos, para o Cartão Mais Cachoeiro.
Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a substituição dos cartões seguirá um cronograma específico para cada modalidade, com o objetivo de facilitar a adaptação dos passageiros. Depois dos idosos, serão contemplados beneficiários de gratuidades, usuários do Cartão Cidadão e estudantes.
26/10: Cartão Sênior (idosos);
01/12: Passe Livre, Especial e demais gratuidades;
04/01/2027: Cartão Cidadão;
02/02/2027: Cartão Escolar.
O novo sistema contará com canais digitais, como o site Mais Cachoeiro e o aplicativo KIM (disponível no Google Play e Apple Store), que permitirão o acesso a informações e serviços relacionados ao transporte coletivo. Entre as opções, estão recargas pelo celular e pagamento via Pix.
A expectativa é que a mudança agilize alguns serviços e reduza a necessidade de atendimento presencial. De acordo com a prefeitura, em cada etapa de implantação, os passageiros serão informados sobre os procedimentos necessários para fazer a migração e utilizar os novos cartões.
Os usuários do Cartão Sênior, primeiros a passar pelo processo, devem ficar atentos às orientações que serão divulgadas a partir de 26 de outubro.
Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com o Consórcio NovoTrans pelo telefone e WhatsApp (28) 3526-5200.