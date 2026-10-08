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Bilhetagem

Cachoeiro terá novo sistema de bilhetagem no transporte coletivo

Mudança começa em 26 de outubro pelo Cartão Sênior e seguirá por etapas até fevereiro de 2027

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 21:11

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

07 out 2026 às 21:11
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
  Transporte coletivo de Cachoeiro terá novo sistema de bilhetagem a partir deste mês Crédito: Márcia Leal/PMCI

O transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, terá um novo sistema de bilhetagem eletrônica a partir de 26 de outubro. A implantação será feita por etapas e começa com a migração dos usuários do Cartão Sênior, destinado a idosos, para o Cartão Mais Cachoeiro.


Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a substituição dos cartões seguirá um cronograma específico para cada modalidade, com o objetivo de facilitar a adaptação dos passageiros. Depois dos idosos, serão contemplados beneficiários de gratuidades, usuários do Cartão Cidadão e estudantes.

Confira o cronograma

  • 26/10: Cartão Sênior (idosos);

  • 01/12: Passe Livre, Especial e demais gratuidades;

  • 04/01/2027: Cartão Cidadão;

  • 02/02/2027: Cartão Escolar.

O novo sistema contará com canais digitais, como o site Mais Cachoeiro e o aplicativo KIM (disponível no Google Play e Apple Store), que permitirão o acesso a informações e serviços relacionados ao transporte coletivo. Entre as opções, estão recargas pelo celular e pagamento via Pix.


A expectativa é que a mudança agilize alguns serviços e reduza a necessidade de atendimento presencial. De acordo com a prefeitura, em cada etapa de implantação, os passageiros serão informados sobre os procedimentos necessários para fazer a migração e utilizar os novos cartões.


Os usuários do Cartão Sênior, primeiros a passar pelo processo, devem ficar atentos às orientações que serão divulgadas a partir de 26 de outubro.


Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com o Consórcio NovoTrans pelo telefone e WhatsApp (28) 3526-5200. 

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