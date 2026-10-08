Casal é detido com mercadorias suspeitas de roubo de cargas na BR 101 no ES

Um casal, que não teve a identidade divulgada, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quinta-feira (8), às margens da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a PRF, os dois são suspeitos de receptação de cargas furtadas ou roubadas na região. Na casa onde eles moram, os policiais encontraram grande quantidade de mercadorias sem documentação fiscal e com características de produtos levados em ocorrências recentes na rodovia.





A abordagem aconteceu por volta das 2h30, no km 407 da BR 101, durante patrulhamento para combater furtos e saques de cargas. Os agentes encontraram um Ford Ka estacionado no acostamento, com dois casais ao redor. Um dos casais, que tinha registros anteriores por receptação, apresentou informações consideradas imprecisas sobre o motivo de estar no local.





O outro casal informou aos policiais que morava em uma casa próxima. Segundo a PRF, o imóvel já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação sobre furto de cargas, em julho de 2024.





Durante uma vistoria na área externa da residência, os policiais encontraram mercadorias sem documentação fiscal, com características e códigos compatíveis com produtos furtados ou roubados em ocorrências recentes de cargas na rodovia.





Entre os materiais apreendidos estavam 312 litros de óleo lubrificante, caixas e uma sacola de chocolate em grãos, caixas de lâminas de barbear, 24 frascos de inseticida, além de dois motores e peças para equipamentos de solda. Também foram encontradas ferramentas que podem ser utilizadas para arrombar compartimentos de carga de caminhões, como pé de cabra, chave para ajuste de dobradiças e facão.





O casal que morava no imóvel foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, e os materiais foram apreendidos. A Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão da unidade e que, após a conclusão, serão divulgadas informações sobre o procedimento adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.