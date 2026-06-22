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Crime

Quadrilha especializada em roubos de cargas de medicamentos é presa no RJ

A investigação começou após um assalto a carga de medicamentos na última quarta-feira

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 13:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2026 às 13:18
Suspeitos de integrar quadrilha especializada em roubos de remédios são presos no RJ
Suspeitos de integrar quadrilha especializada em roubos de remédios são presos no RJ Reprodução/PCRJ
Três pessoas que supostamente fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de cargas de medicamentos foram presas neste domingo (21), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro.
As prisões foram feitas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-Cap). Os mandados foram cumpridos em endereços em Duque de Caxias, incluindo Vila Rosário, na Baixada Fluminense, e em Oswaldo Cruz, na zona norte, segundo nota da Polícia Civil enviada ao UOL.
A investigação começou após um assalto a carga de medicamentos na última quarta-feira (17). Câmeras de segurança flagraram o veículo usado no assalto, um polo branco, o que deu início às diligências.
O grupo tentou vender o carro usado no roubo numa rede social. A partir do anúncio, os agentes identificaram a mulher responsável pela tentativa de venda e, com o cruzamento de informações, chegaram aos três autores do crime.
A polícia apreendeu itens que ligam os presos ao roubo. Um casaco e um capacete encontrados durante as buscas são os mesmos que aparecem nas imagens das câmeras de segurança, além disso, os policiais também localizaram um simulacro de arma de fogo.
A delegacia apura envolvimento do grupo em outros roubos de cargas no estado. Os agentes agora tentam identificar outros participantes da quadrilha.

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