Quadrilha especializada em roubos de cargas de medicamentos é presa no RJ

Suspeitos de integrar quadrilha especializada em roubos de remédios são presos no RJ Reprodução/PCRJ

Três pessoas que supostamente fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de cargas de medicamentos foram presas neste domingo (21), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro.

As prisões foram feitas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-Cap). Os mandados foram cumpridos em endereços em Duque de Caxias, incluindo Vila Rosário, na Baixada Fluminense, e em Oswaldo Cruz, na zona norte, segundo nota da Polícia Civil enviada ao UOL.

A investigação começou após um assalto a carga de medicamentos na última quarta-feira (17). Câmeras de segurança flagraram o veículo usado no assalto, um polo branco, o que deu início às diligências.

O grupo tentou vender o carro usado no roubo numa rede social. A partir do anúncio, os agentes identificaram a mulher responsável pela tentativa de venda e, com o cruzamento de informações, chegaram aos três autores do crime.

A polícia apreendeu itens que ligam os presos ao roubo. Um casaco e um capacete encontrados durante as buscas são os mesmos que aparecem nas imagens das câmeras de segurança, além disso, os policiais também localizaram um simulacro de arma de fogo.