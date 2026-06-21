Ataque alienígena em BH, misantropia em SP: veja cronologia dos alertas falsos da Defesa Civil

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A sequência de alertas falsos encaminhadas pelo sistema nacional da Defesa Civil a partir do que a Polícia Federal (PF) suspeita ser um ataque hacker incluiu mensagens sobre um ataque alienígena para a capital mineira Belo Horizonte a simples comunicados com a palavra misantropia a demais localidades.

Os alertas foram enviados na noite de sexta-feira (19) e na madrugada de sábado (20) e levaram a gestão Lula (PT) a desativar a plataforma de avisos até segunda ordem. Não há prazo para que ela volte a funcionar.

A PF já recebeu informações, porém, sobre de onde partiram as mensagens.

Moradores de vários Estados receberam alertas falsos da Defesa Civil pelo celular Reprodução

Como revelou a Folha, os alertas foram enviados a partir das credenciais de acesso de dois agentes da Defesa Civil do Pará que estavam autorizados a enviar avisos apenas para o território paraense.

Para o governo federal, o fato de a conta ter conseguido disparar comunicados a todas as regiões do país "agrava a ocorrência".

A primeira mensagem chegou para moradores do estado do Rio de Janeiro e foi enviada às 23h41, de acordo com relatório ao qual a Folha teve acesso.

"Misantropo ADRESS RJ burros dms pprt", afirmava o texto.

"Misantropo" significa aquele que tem ódio ou aversão pela espécie humana, e "pprt" quer dizer "papo reto" --expressão popular para "falar a verdade".

A segunda mensagem foi enviada a Curitiba quatro minutos depois, às 23h45, apenas com a palavra "misantropia", padrão que se repetiu na leva seguinte de alertas disparados à 1h22 e 1h23.

A única exceção se deu para Belo Horizonte, onde os alertas disparados carregavam a mensagem "ATAQUE ALIENIGENA, HUMANOS CHEGAMOS, misantropo".

Alerta extremo da Defesa Civil de "misantropia" foi recebido em cidades como São Paulo, Brasília, Curitiba, Aracaju e Rio Branco Reprodução Tela de celular mostra alerta externo da Defesa Civil sobre fundo de céu roxo ao entardecer.

Os alertas de "misantropia" e "ataque alienígena", entre outros textos, chegaram a celulares de seis capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Rio Branco), além da população de diversos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Bloqueio e novo ataque

O governo federal declarou a investigadores ter bloqueado a primeira conta usada para enviar os alertas falsos assim que os primeiros avisos foram detectados. Depois disso, porém, os responsáveis pelo envio dos comunicados passaram a utilizar a segunda credencial.

Para especialistas ouvidos pela Folha, o caso expõe a fragilidade do sistema de segurança do país e tem potencial para quebrar a confiança da população sobre a plataforma de alertas.

"Ainda não estamos em uma época de estação chuvosa, mas imagine se isso ocorrer em uma época em que as pessoas se preparam em função dos alertas da Defesa Civil? Estamos falando de milhões de pessoas afetadas", disse à reportagem o pesquisador Eduardo Mario Mendiondo.

Já o perito digital José Milagre, por sua vez, teme que "se as pessoas passarem a desconfiar dos avisos, podem ignorar comunicações legítimas em situações reais de enchentes, tempestades ou outros desastres, o que aumenta significativamente o risco à segurança da população".

No sábado, o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff, afirmou a jornalistas que o episódio "é muito ruim para o sistema, ainda mais pensando que a gente trata com a segurança das pessoas, com vidas".

Declarou, porém, que o Ministério da Integração trabalha no desenvolvimento de uma nova versão para o sistema de alertas. Ele não deu informações sobre quando ela deve começar a funcionar.

"Eu não conseguiria aqui afirmar exatamente o dia em que essa versão vai ser concluída, mas nós estamos trabalhando nisso."

Veja cronologia e conteúdo das mensagens enviadas: