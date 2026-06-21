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Folha de São Paulo

Polícia Federal abre investigação sobre invasão de sistema da Defesa Civil

A PF (Polícia Federal) abriu neste sábado (20) uma investigação preliminar sobre a invasão dos sistemas da Defesa Civil que levaram ao envio de ...

Publicado em 20 de Junho de 2026 às 21:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jun 2026 às 21:13
BRASÍLIA, DF - A PF (Polícia Federal) abriu neste sábado (20) uma investigação preliminar sobre a invasão dos sistemas da Defesa Civil que levaram ao envio de mensagens com a palavra "misantropia" e variações entre a noite de sexta-feira (19) e a madrugada de sábado.
Sistema
Sistema "Defesa Civil Alerta" Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Misantropia quer dizer aversão, desconfiança ou desprezo por pessoas e pela espécie humana.
O primeiro alerta teria sido emitido no Paraná; Distrito Federal, Sergipe e São Paulo também receberam a mensagem. O governo federal estima que dez tipos de alertas falsos de evento extremo foram enviados a milhões de pessoas.
Em nota, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional disse que acionaria a PF para investigar o caso e tomaria as providências para religar o sistema "o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas".

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Sistema da Defesa Civil é suspenso após invasão hacker e disparo falso

O sistema é utilizado para comunicar a população sobre eventos climáticos extremos. Em São Paulo, a tecnologia foi adotada após as chuvas de fevereiro de 2023 na região de São Sebastião, no litoral norte do estado, que deixaram 65 mortos.
Segundo o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, nove alertas foram emitidos com o uso da tecnologia cell broadcast, que aciona os celulares que estão em determinada região. Outro foi feito a partir de um sistema que envia mensagens de texto (SMS) a aparelhos cadastrados.
A tecnologia cell broadcast interrompe outras funções dos aparelhos, como reprodução de vídeos e uso de aplicativos, e dispara alarmes sonoro e vibratório.
O secretário nacional disse que o sistema provavelmente sofreu um ataque hacker.
"Tudo indica que não é uma pessoa do sistema de proteção e Defesa Civil, cadastrada e com possibilidade de acesso regular. Tudo leva a crer que foi um ataque hacker, crime cibernético", disse Wolff à imprensa neste sábado.

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