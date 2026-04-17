Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ

Dois homens condenados por roubo de cargas pela Justiça do Espírito Santo foram presos no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (17). Os foragidos Marcelo Gomes, de 38 anos, e Kelvin Briere Lyra, de 31 anos, estavam em Araruama, na Região dos Lagos.
Kelvin é apontado pela Polícia Civil como líder de uma quadrilha especializada em roubos de carga, com atuação nas rodovias federais que cortam o território capixaba. O grupo atuava principalmente em Viana e Cariacica, com foco em veículos carregados com alimentos, conforme informou o delegado Leandro Sperandio, coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte.
Os mandados de prisão foram expedidos após a condenação da dupla pelo roubo de um caminhão com carnes bovinas, peixes e frangos em maio de 2017, em Viana. Kelvin foi sentenciado a nove anos de reclusão e Marcelo a oito anos. Ambos também foram denunciados por ao menos outros três roubos de cargas de um mesmo frigorífico.
O delegado destacou que os criminosos, considerados de alta periculosidade e com extensa ficha criminal, rendiam os motoristas utilizando motocicletas e os mantinham reféns até o transbordo da carga.
Antes da prisão no Rio de Janeiro, a dupla estava escondida na zona rural de Santa Leopoldina, Região Serrana do Espírito Santo. Embora o imóvel tenha sido identificado pela polícia anteriormente, os criminosos conseguiram fugir para o território fluminense antes da operação policial.
A reportagem tenta localizar a defesa dos presos. O espaço segue aberto para manifestações.