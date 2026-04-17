Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES

Um representante de vendas de 50 anos foi preso em Minas Gerais por sequestrar, torturar e estuprar uma adolescente de 14 anos, na Serra, no Espírito Santo. Os crimes ocorreram por dois dias no bairro São Marcos II, em março deste ano, e chocaram até os delegados por tamanha brutalidade.
A adolescente havia fugido de casa no dia 8 de março e estava no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória. O criminoso, identificado pela TV Gazeta como Lúcio Penha da Silva, abordou a menina e disse que uma familiar dele teria várias roupas para doar. Bastava que a jovem o acompanhasse até uma casa, em São Marcos II.
Segundo a Polícia Civil, naquele momento o homem se mostrou envolvente, ganhando a confiança da adolescente. Quando os dois chegaram à residência, tudo mudou: com uma faca, ele ameaçou a garota e começou com a violência sexual de diversas formas.
Além dos estupros, o criminoso espancava a vítima. No dia seguinte, como iria para o trabalho, o abusador não quis deixar a garota no imóvel. Ele a levou para uma região de mata, amarrou a vítima em uma árvore e a estuprou novamente. A vítima foi deixada no local com as mãos presas a um plástico e o rosto coberto durante todo o dia.
Horas depois, o estuprador voltou para retirar a adolescente. Mas as mãos dela estavam tão inchadas a ponto de não conseguir desamarrá-la da árvore. Foi quando ele pegou um isqueiro e queimou o plástico usado para prendê-la — momento em que queimou também o punho e os braços da garota.
Já de volta ao imóvel do criminoso, a vítima foi novamente estuprada e espancada. No dia 10 de março, o criminoso saiu para trabalhar e deixou a menina trancada em casa. Ela conseguiu ver uma pessoa passando na rua, pela janela, e começou a gritar por ajuda. Foi esse homem que chamou a Polícia Militar, que resgatou a vítima.
Por conta dos ferimentos, a menina ficou internada por sete dias. "Estamos diante de um caso que choca pela crueldade. Um homem cruel que tem que estar preso. É um indivíduo perigosíssimo que não pode conviver em sociedade", declarou o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
A reportagem tenta localizar a defesa do homem preso. O espaço segue aberto para manifestação.
Fuga e prisão
O caso teve grande repercussão no bairro após a notícia sobre o resgate da menina. Por isso, o criminoso fugiu. As investigações começaram e logo no dia 11 de março a Polícia Civil conseguiu um mandado de prisão temporária contra ele.
Com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e da Polícia Militar de Minas Gerais, o abusador foi localizado na cidade de Governador Valadares e preso.
Ele foi indiciado por estupro qualificado pela idade, tortura e cárcere privado.
Não foi a primeira vez…
Esse não foi o primeiro crime sexual na ficha do investigado. Em 2024, ele tentou praticar os mesmos crimes com uma parente, na época com 15 anos. Na ocasião, mesmo ferida por uma arma de choque, a menina conseguiu gritar e pedir ajuda.
Além dos crimes sexuais, o criminoso tem passagens por roubo e receptação. Segundo a polícia, ele também seria suspeito de estelionato sentimental com mulheres através da internet.