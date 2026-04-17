Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES

Um representante de vendas de 50 anos foi preso em Minas Gerais por sequestrar, torturar e estuprar uma adolescente de 14 anos, na Serra, no Espírito Santo. Os crimes ocorreram por dois dias no bairro São Marcos II, em março deste ano, e chocaram até os delegados por tamanha brutalidade.



A adolescente havia fugido de casa no dia 8 de março e estava no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória. O criminoso, identificado pela TV Gazeta como Lúcio Penha da Silva, abordou a menina e disse que uma familiar dele teria várias roupas para doar. Bastava que a jovem o acompanhasse até uma casa, em São Marcos II.



Segundo a Polícia Civil, naquele momento o homem se mostrou envolvente, ganhando a confiança da adolescente. Quando os dois chegaram à residência, tudo mudou: com uma faca, ele ameaçou a garota e começou com a violência sexual de diversas formas.



Além dos estupros, o criminoso espancava a vítima. No dia seguinte, como iria para o trabalho, o abusador não quis deixar a garota no imóvel. Ele a levou para uma região de mata, amarrou a vítima em uma árvore e a estuprou novamente. A vítima foi deixada no local com as mãos presas a um plástico e o rosto coberto durante todo o dia.