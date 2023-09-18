Suspeito de roubo invade escola para escapar de ser agredido em Vila Velha

UMEF Alger Ribeiro Crédito: Reprodução

Um homem invadiu a Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Alger Ribeiro Bossois, no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (18), para escapar de ser agredido por populares. Segundo a Polícia Militar, um vigilante informou que o indivíduo é suspeito de cometer um roubo na região e foi perseguido por moradores.

Após entrar na escola, o homem foi retirado pelo grupo de moradores que o perseguiu até o local, segundo a Secretaria de Educação de Vila Velha. Ainda conforme a pasta, a Guarda Municipal fez uma ronda no entorno da instituição de ensino, mas ninguém foi localizado.