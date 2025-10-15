A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Suspeito de roubar e matar empresário achado dentro de carro em Vitória é preso

Publicado em 15/10/2025 às 12h03
Polícia conclui investigações sobre latrocínio de empresário encontrado morto dentro de carro em Vitória
Polícia conclui investigações sobre latrocínio de empresário encontrado morto dentro de carro em Vitória Crédito: Fernando Madeira e Acervo pessoal

Está preso o suspeito de roubar e matar o empresário Carlos José Pereira, de 62 anos, encontrado dentro de um carro em um posto de combustíveis do bairro Andorinhas, em Vitória, em julho deste ano. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (15). Segundo a corporação, as investigações sobre o caso foram concluídas. Mais detalhes serão repassados em uma coletiva de imprensa, durante a tarde, e as atualizações você confere em A Gazeta ao longo do dia.

Carlos morava sozinho e era proprietário de um restaurante em Serra Sede. Em 24 de julho, ele não apareceu para abrir o estabelecimento, o que gerou preocupação. No dia seguinte, o carro da vítima foi localizado e, lá dentro, estava o corpo do empresário, coberto por um lençol, sem sinais aparentes de violência. Câmeras de segurança flagraram um homem deixando o veículo, que já estava estacionado no posto de combustíveis, no dia 23 de julho. Inicialmente, o caso era tratado como homicídio. Mas, nesta quarta-feira, a Polícia Civil afirmou tratar-se de latrocínio (roubo seguido de morte). 

Leia também:

O que se sabe sobre caso de empresário encontrado morto dentro de carro em Vitória

Publicidade