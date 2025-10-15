Suspeito de roubar e matar empresário achado dentro de carro em Vitória é preso

Está preso o suspeito de roubar e matar o empresário Carlos José Pereira , de 62 anos, encontrado dentro de um carro em um posto de combustíveis do bairro Andorinhas, em Vitória , em julho deste ano. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (15). Segundo a corporação, as investigações sobre o caso foram concluídas. Mais detalhes serão repassados em uma coletiva de imprensa, durante a tarde, e as atualizações você confere em A Gazeta ao longo do dia.

Carlos morava sozinho e era proprietário de um restaurante em Serra Sede. Em 24 de julho, ele não apareceu para abrir o estabelecimento, o que gerou preocupação. No dia seguinte, o carro da vítima foi localizado e, lá dentro, estava o corpo do empresário, coberto por um lençol, sem sinais aparentes de violência. Câmeras de segurança flagraram um homem deixando o veículo, que já estava estacionado no posto de combustíveis, no dia 23 de julho. Inicialmente, o caso era tratado como homicídio. Mas, nesta quarta-feira, a Polícia Civil afirmou tratar-se de latrocínio (roubo seguido de morte).