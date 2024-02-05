Sogro é esfaqueado no sofá de casa pelo genro em Vitória

Um homem de 48 anos foi esfaqueado pelo próprio genro, na noite de domingo (4), no bairro Fradinhos, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele contou aos policiais que estava sentado no sofá de casa quando foi surpreendido pelo suspeito, que lhe golpeou cinco vezes com uma faca de cozinha e fugiu.

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). A vítima não soube informar aos militares o que teria motivado o genro a cometer o crime.