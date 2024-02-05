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Ao sair do plantão

Motorista do Samu é baleado em tentativa de assalto na Serra

Vítima estava de motocicleta quando suspeitos anunciaram o roubo, o condutor acelerou, momento em que os bandidos atiraram

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 08:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2024 às 08:44
Um motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi baleado durante uma tentativa de assalto enquanto saía do trabalho, na BR 101 (Rodovia do Contorno), em Carapina, na Serra. A vítima ficou ficou ferida na perna e na costela.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no último sábado (3). O motorista havia acabado de sair do plantão e estava de motocicleta quando foi abordado por criminosos armados. A vítima percebeu que se tratava de um assalto e acelerou a moto. Neste momento, os suspeitos atiraram, atingindo o motorista de raspão. Ele voltou correndo para a central do Samu e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações".

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