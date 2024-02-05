Motorista do Samu é baleado em tentativa de assalto na Serra

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no último sábado (3). O motorista havia acabado de sair do plantão e estava de motocicleta quando foi abordado por criminosos armados. A vítima percebeu que se tratava de um assalto e acelerou a moto. Neste momento, os suspeitos atiraram, atingindo o motorista de raspão. Ele voltou correndo para a central do Samu e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações".