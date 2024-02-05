Corpo é achado coberto com lençol em plantação de bananas em Jaguaré

Um homem de 43 anos foi encontrado morto em uma plantação de bananas na comunidade de São João Bosco, na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (4). Segundo a Polícia Militar, Arnaldo Pinheiro tinha marcas de tiros pelo corpo.
Conforme boletim de ocorrência da PM, o corpo foi localizado, já coberto com um lençol, na metade de um morro que liga a região de Córrego 18 a São João Bosco, depois de uma ponte. Os militares receberam relatos de que a moto de Arnaldo havia sido vista pela manhã em um local distante, porém o veículo não foi encontrado.
A perícia verificou que Arnaldo sofreu seis perfurações de arma de calibre 380. O corpo depois foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", concluiu.