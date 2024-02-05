Corpo é achado coberto com lençol em plantação de bananas em Jaguaré

Caso aconteceu no interior de Jaguaré Crédito: Pexels

Conforme boletim de ocorrência da PM, o corpo foi localizado, já coberto com um lençol, na metade de um morro que liga a região de Córrego 18 a São João Bosco, depois de uma ponte. Os militares receberam relatos de que a moto de Arnaldo havia sido vista pela manhã em um local distante, porém o veículo não foi encontrado.

A perícia verificou que Arnaldo sofreu seis perfurações de arma de calibre 380. O corpo depois foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

A Gazeta procurou a A reportagem deprocurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.