Sindicato determina que ônibus do Transcol parem de circular na Serra
Publicado em 19/09/2025 às 14h26
Os ônibus do Sistema Transcol não estão circulando na Serra na tarde desta sexta-feira (19), segundo o Sindicato dos Rodoviários. A decisão de que os coletivos não saiam dos terminais de Laranjeiras e de Carapina ocorre após dia de tensão e ataques na cidade. "Todos os ônibus que saem dos terminais estão estacionados, sem previsão de retorno do serviço", afirmou Marquinhos Jiló. A reportagem demandou a Ceturb-ES e aguarda retorno.
- A tensão começou na noite de quinta-feira (18), quando um suspeito de 25 anos morreu após trocar tiros com a PM em Cidade Pomar.
- Já nesta sexta (19), às 4h45, criminosos foram ao bairro vizinho, Nova Carapina II, e atearam fogo em um ônibus da linha 824 (T. Laranjeiras/ Nova Carapina I e II).
- Às 11h, mais dois ônibus foram alvo de ataques, desta vez em Cidade Pomar, na BR 101: um foi apedrejado e outro incendiado.
- Por volta de 12h30, a PM deteve quatro suspeitos de terem provocado o incêndio. Eles teriam gravado vídeos com materiais como pneus e publicado nas redes sociais. O grupo foi levado para a delegacia para prestar depoimento.