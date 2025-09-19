Sindicato determina que ônibus do Transcol parem de circular na Serra

Os ônibus do Sistema Transcol não estão circulando na Serra na tarde desta sexta-feira (19), segundo o Sindicato dos Rodoviários. A decisão de que os coletivos não saiam dos terminais de Laranjeiras e de Carapina ocorre após dia de tensão e ataques na cidade. "Todos os ônibus que saem dos terminais estão estacionados, sem previsão de retorno do serviço", afirmou Marquinhos Jiló. A reportagem demandou a Ceturb-ES e aguarda retorno.