Circulação de ônibus está voltando ao normal na Serra, diz Ceturb-ES
Publicado em 19/09/2025 às 15h36
Os ônibus do Sistema Transcol estão voltando a circular pela Serra após uma Assembleia feita pelo Sindicato dos Rodoviários, segundo a Ceturb-ES. A organização havia determinado que os coletivos não saíssem dos Terminais de Laranjeiras e Carapina no começo da tarde desta sexta-feira (19) após dois incêndios a ônibus ocorridos pela manhã depois de uma noite de tensão devido a uma morte em Cidade Pomar, no mesmo município.