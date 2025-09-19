Tensão na Serra: mais um ônibus é incendiado nesta sexta-feira

Um segundo ônibus foi incendiado nesta sexta-feira (19) na Serra, desta vez na BR 101, em Cidade Pomar. De acordo com apuração da TV Gazeta junto à Polícia Militar, suspeitos mandaram os passageiros e o motorista descerem e atearam fogo no veículo por volta das 11 horas. No mesmo momento, um outro coletivo também teria sido apedrejado. A situação acontece após um suspeito morrer em confronto com a PM na noite de quinta-feira (18) , no mesmo bairro.

Às 4h45 da manhã desta sexta-feira, criminosos já tinham incendiado um ônibus da linha 824 (T. Laranjeiras/ Nova Carapina I e II), em Nova Carapina II. Havia nove pessoas dentro do coletivo e ninguém se feriu. O caso provocou insegurança na região e linhas que passam pelo bairro deixaram de circular. Às 11h35, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) disse que os itinerários tinham voltado ao normal, mas devido ao novo ataque, a reportagem de A Gazeta redemandou a empresa para saber como está a situação atual.