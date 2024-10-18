Quatro pessoas são detidas em operação contra o tráfico em Castelo

Operação contra o tráfico detém quatro pessoas em Castelo Crédito: Polícia Civil

Uma operação contra o tráfico de drogas foi deflagrada pela Polícia Civil em Castelo , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (18), e terminou com quatro pessoas detidas: três homens, de 28, 30 e 40 anos, e uma mulher, 39, além de armas e drogas apreendidas. A ação teve como objetivo combater crimes de receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Niterói.

A operação, realizada por meio da Delegacia de Polícia de Castelo com a 3ª Companhia do 9º Batalhão da PM, cumpriu dois mandados de busca e apreensão. No primeiro, foram encontradas 19 pedras de crack, sendo 16 pedras grandes e três pedras médias. Nessa ação, o homem de 40 anos foi preso. Conforme a PC, quantidade seria suficiente para produzir cerca de 300 pedras menores de crack utilizadas no tráfico.

Os homens de 28 e 30 anos, e a mulher de 39 acabaram presos no cumprimento do segundo mandado. Durante as buscas, foi encontrada uma espingarda, munições, R$ 5.347,30 em dinheiro, nove celulares e 232 pedras de crack.