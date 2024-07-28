PSD oficializa candidatura de Anderson Pedroni à Prefeitura de Fundão

Em convenção realizada na noite de sábado (27), o PSD oficializou a candidatura de Anderson Pedroni à Prefeitura de Fundão, com Eliani Lima (PSB) como vice. O evento teve a participação do deputado estadual Vandinho Leite, presidente estadual do PSDB, que também apoia a candidatura, assim como MDB, PP e União Brasil.
A vice foi escolhida para representar o PSB, partido do governador Renato Casagrande, cujo apoio veio em junho, com a desistência do atual prefeito, Gil (PSB), de concorrer à reeleição.
Pedroni foi vereador de 2009 a 2012, presidindo a Câmara nos últimos dois anos de mandato. Em 2011, assumiu a prefeitura de forma interina. No ano seguinte, disputou o cargo de prefeito e ficou em segundo lugar, com 30% dos votos. Já nas eleições de 2016, foi o candidato mais votado para chefiar a cidade, mas foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral após ter a prestação de contas de 2011 rejeitada pela Câmara e não assumiu o cargo.