Prova de Vida do IPAJM: último dia para recadastramento

Acaba nesta segunda-feira (9) o prazo para aposentados e pensionistas aniversariantes de maio a agosto realizarem a Prova de Vida do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM). O recadastramento é obrigatório sob pena de suspensão de benefícios. As listas nominais dos não-recadastrados estão disponíveis no site do IPAJM, no banner específico do Recadastramento Anual. Quem preferir, pode acessar abaixo:
Os beneficiários devem procurar a agência mais próxima do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), munidos de documento com foto, tais como Carteiras de Identidade e de Motorista, e CPF. Não é necessário deixar documentos nas agências; basta apresentá-los para conferência do atendente.