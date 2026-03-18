Três apostas do ES levam quase R$ 35 mil na quina da Mega-Sena
Publicado em 18/03/2026 às 07h14
Três apostas feitas no Espírito Santo (Linhares, Piúma e Vitória) acertaram a quina da Mega-Sena e vão receber, cada, R$ 34.815,62. Já o prêmio principal, sorteado na noite de terça (17), saiu para três apostadores. Cada um deles vai receber R$ 34.856.052,53. Os ganhadores são de:
- Catalão (GO)
- Camocim (CE)
- Presidente Castelo Branco (PR)
Os números sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60. Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (19), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.