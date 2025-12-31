Protesto interdita a Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica
Publicado em 31/12/2025 às 09h32
Uma manifestação com cerca de 80 pessoas interditou totalmente a BR 101, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (31). O ato começou às 07h39 e bloqueou o tráfego até 8h35, segundo a Ecovias Capixaba.
O grupo protestou sobre o acidente de trânsito ocorrido em Jaguaré, Norte do Espírito Santo, que matou uma família inteira. O motorista do outro veículo envolvido na colisão fugiu sem prestar socorro. Dias depois, compareceu à delegacia, mas foi liberado.
