Protesto interdita a Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica

Publicado em 31/12/2025 às 09h32
Uma manifestação contra a morte de uma família, em um acidente de trânsito em Jaguaré, foi registrada na manhã desta quarta-feira, na BR 101, em Cariacica

Uma manifestação com cerca de 80 pessoas interditou totalmente a BR 101, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (31). O ato começou às 07h39 e bloqueou o tráfego até 8h35, segundo a Ecovias Capixaba.

O grupo protestou sobre o acidente de trânsito ocorrido em Jaguaré, Norte do Espírito Santo, que matou uma família inteira. O motorista do outro veículo envolvido na colisão fugiu sem prestar socorro. Dias depois, compareceu à delegacia, mas foi liberado

