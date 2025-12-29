A Gazeta - Agora

PRF divulga vídeo do momento de acidente que matou família de Cariacica em Jaguaré

Publicado em 29/12/2025 às 20h28
Câmera instalada no Corolla atingido pelo Fiat Pálio onde estava a família registrou o momento da colisão, que ainda envolveu outros dois veículos

Um vídeo que mostra o momento exato da colisão que resultou na morte de quatro pessoas da mesma família, na última quarta-feira (24), em Jaguaré, no norte do Espírito Santo, foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (29). 

As imagens foram registradas por uma câmera instalada no Toyota Corolla e mostram o momento em que o automóvel das vítimas, um Fiat Palio, é arremessado para a pista contrária após ser atingido na traseira, colidindo lateralmente com um veículo e frontalmente com o Corolla.

O condutor da caminhonete que teria causado o acidente fugiu do local, deixando a picape RAM para trás. Nesta segunda-feira (29), ele se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Jaguaré, acompanhado de um advogado, onde foi ouvido e liberado. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

