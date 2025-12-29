Motorista envolvido em acidente que matou família em Jaguaré é ouvido e liberado

Caminhonete RAM envolvida em acidente que matou família na BR 101, em Jaguaré Crédito: Reprodução/ redes sociais

O motorista da caminhonete envolvida no acidente que matou quatro pessoas da mesma família, em Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo, na véspera de Natal (24) se apresentou à Polícia Civil nesta segunda-feira (29). De acordo com o delegado Erick Esteves, responsável pelas investigações do caso, o homem compareceu à delegacia acompanhado de um advogado, prestou depoimento e foi liberado, já que não se tratava de situação de flagrante. Ele não teve o nome informado.

O acidente envolveu quatro veículos: além do Fiat Palio da família e da caminhonete RAM, também colidiram um Toyota Corolla e um Chevrolet Cruze. A picape bateu na traseira do carro da família. Com o impacto, o Palio perdeu o controle, foi arremessado para a pista contrária, atingiu lateralmente o Cruze e, em seguida, colidiu de frente com o Corolla. Após a batida, o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro.