Motorista envolvido em acidente que matou família em Jaguaré é ouvido e liberado

Publicado em 29/12/2025 às 19h55
Caminhonete RAM envolvida em acidente que matou família na BR 101, na altura de Jaguaré
Caminhonete RAM envolvida em acidente que matou família na BR 101, em Jaguaré Crédito: Reprodução/ redes sociais

O motorista da caminhonete envolvida no acidente que matou quatro pessoas da mesma família, em Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo, na véspera de Natal (24) se apresentou à Polícia Civil nesta segunda-feira (29). De acordo com o delegado Erick Esteves, responsável pelas investigações do caso, o homem compareceu à delegacia acompanhado de um advogado, prestou depoimento e foi liberado, já que não se tratava de situação de flagrante. Ele não teve o nome informado.

O acidente envolveu quatro veículos: além do Fiat Palio da família e da caminhonete RAM, também colidiram um Toyota Corolla e um Chevrolet Cruze. A picape bateu na traseira do carro da família. Com o impacto, o Palio perdeu o controle, foi arremessado para a pista contrária, atingiu lateralmente o Cruze e, em seguida, colidiu de frente com o Corolla. Após a batida, o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro.

Ainda segundo o delegado, o caso segue sob investigação. Agora, a polícia vai ouvir todas as pessoas envolvidas, reunir os laudos periciais e analisar imagens de câmeras de segurança, para esclarecer as circunstâncias do acidente. O nome do investigado segue sob sigilo para não comprometer o andamento das apurações.

