Professores da Ufes rejeitam proposta do governo federal e mantêm greve

O corpo de um homem de 42 anos foi encontrado pela Polícia Militar na manhã deste sábado (25), em uma residência do bairro Expedito, em Cariacica. Um morador do andar superior do imóvel acionou a corporação.

A PMES informou, em nota, que a equipe conversou com o morador do andar de cima da casa em que o corpo foi encontrado. Ele relatou ter escutado barulho de disparos de arma de fogo no dia anterior. Como não voltou a ver o vizinho, decidiu verificar a situação neste sábado, encontrando o cadáver no chão, coberto por um lençol.