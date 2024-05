MPF pede à Justiça que proíba bloqueio de portões da Ufes por grevistas

Em muitas partes do Espírito Santo a sensação é de calor, mas no Parque Nacional do Caparaó , entre o Estado capixaba e Minas Gerais , o cenário já é de inverno, mesmo ainda faltando um mês para a estação mais fria do ano. Durante a manhã de domingo (19), bem cedo, por volta das 6h, foi registrada uma geada e a temperatura de 0° no acampamento Terreirão. No Pico da Bandeira, ponto mais alto do local, os termômetros marcaram 6°.

O registro é do agente temporário ambiental Douglas de Souza Dias. “Fui acompanhar um ex funcionário do parque até o Pico da Bandeira. Voltando do pico, umas 6h40, encontrei o camping cheio de gelo”, comentou.