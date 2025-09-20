Preso motorista que derrubou motoboy da 2ª Ponte em acidente fatal
Foi preso o suspeito de atropelar o motoboy Fellyppe Gabryel Tofanin Brito, de 20 anos, que foi arremessado da Segunda Ponte e morreu no acidente. Lucas Ribeiro Nicolau, de 29 anos, era considerado foragido da Justiça e foi localizado no bairro Guanabara, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (20). Segundo a Polícia Civil, a ação aconteceu após uma denúncia. O criminoso foi encaminhado ao presídio.
O caso aconteceu no dia 12 de setembro, quando, segundo a polícia, Lucas decidiu subir a Segunda Ponte na contramão e atingiu a moto pilotada por Fellyppe. Com o impacto da batida, o jovem foi arremessado da estrutura, em Cariacica. Os veículos pegaram fogo após a colisão e Lucas fugiu do local.
A Polícia Civil informou que as investigações mostraram que Lucas estava completamente embriagado no momento do acidente. Ele chegou a ser flagrado, logo após a batida, passando mal e vomitando em um posto de combustíveis (vídeo abaixo). Na última sexta-feira (19), a corporação afirmou que a conduta dele configura crime doloso – quando se assume o risco de matar – e que o carro foi usado “como uma própria arma”.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Lucas e deixa este espaço aberto para um posicionamento.