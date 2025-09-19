Vídeo mostra motorista em posto de combustíveis após acidente fatal na 2ª Ponte

O suspeito de matar um jovem em acidente na Segunda Ponte foi visto em um posto de combustíveis logo após cometer o crime. O vídeo (desfocado devido ao vômito) divulgado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (19), mostra Lucas Ribeiro Nicolau, de 29 anos, passando mal. Ele é considerado foragido pela Justiça capixaba, que decretou a prisão preventiva dele. Qualquer informação que ajude a encontrá-lo pode ser repassada pelo Disque-Denúncia por meio do número 181. A ligação é gratuita não é preciso se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet, clicando aqui.