Vídeo mostra motorista em posto de combustíveis após acidente fatal na 2ª Ponte
O suspeito de matar um jovem em acidente na Segunda Ponte foi visto em um posto de combustíveis logo após cometer o crime. O vídeo (desfocado devido ao vômito) divulgado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (19), mostra Lucas Ribeiro Nicolau, de 29 anos, passando mal. Ele é considerado foragido pela Justiça capixaba, que decretou a prisão preventiva dele. Qualquer informação que ajude a encontrá-lo pode ser repassada pelo Disque-Denúncia por meio do número 181. A ligação é gratuita não é preciso se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet, clicando aqui.
O acidente fatal aconteceu no dia 12 de setembro, quando, segundo a polícia, Lucas invadiu a contramão e atingiu o motoboy Fellyppe Gabryel Tofanin Brito — que foi arremessado da estrutura e morreu. Os veículos pegaram fogo após a colisão e Lucas fugiu do local.