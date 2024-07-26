PP lança candidatura de Cássio Caldeira à Prefeitura de São Mateus

Em convenção na noite desta quarta-feira (24), o Progressistas lançou candidatura própria à Prefeitura de São Mateus. Trata-se do presidente municipal da sigla, Cássio Caldeira. No evento, realizado no bairro São Pedro, a legenda também lançou chapa completa de candidatos a vereador.
"Muitas vezes o presidente do partido impõe que quer ser candidato. Mas tudo comigo é no diálogo, no consenso, e houve um consenso de lançar meu nome à majoritária. O partido está pujante, chamando a atenção pelo trabalho feito no estado, e combinando um bom candidato e um bom partido o cenário fica favorável", disse o agora candidato em conversa com A Gazeta.
Ele acrescentou que mantém diálogo com outros partidos, especialmente com o PDT, que também lançou pré-candidatura própria, a do ex-secretário de Saúde Henrique Follador, apoiado pelo atual prefeito Daniel Santana, o Daniel da Açaí.
Cássio Caldeira é empresário e atua há 30 anos em São Mateus no setor de metalmecânica. Já comandou o Sindfer, a Findes no Norte e a Associação Empresarial da cidade. Entrou na vida política em 2016, quando foi pré-candidato à prefeitura pelo PSDB, mas um acordo favoreceu o candidato que viria a ser o atual prefeito. Em 2020, também foi pré-candidato à prefeitura e acabou sendo o vice da chapa do radialista Carlinhos Lyrio, que foi o segundo colocado na disputa e agora é pré-candidato pelo Republicanos. Na ocasião, Daniel Santana foi reeleito. Em 2022, ainda foi candidato a deputado federal pelo PP.