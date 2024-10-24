Poste cai sobre carro e proprietário fica no prejuízo em Linhares

Poste atingiu o para-brisa, quebrou o vidro e amassou o teto do carro Crédito: Leitor A Gazeta

TV Gazeta, Matheus Sossai Bertti, que é o dono do veículo, contou que a estrutura atingiu o para-brisa, quebrou o vidro e amassou o teto do carro. Ele acredita que o veículo tenha dado perda total. O proprietário de um veículo ficou no prejuízo após um poste cair em cima do seu carro no bairro Interlagos, em Linhares Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (24). Em conversa com a equipe de produção da, Matheus Sossai Bertti, que é o dono do veículo, contou que a estrutura atingiu o para-brisa, quebrou o vidro e amassou o teto do carro. Ele acredita que o veículo tenha dado perda total.

"Eu tinha acabado de chegar na casa do meu primo aqui no bairro Interlagos. Estacionei [o carro] e, depois de cinco minutos, a gente escutou um barulho", disse Matheus, que é autônomo. Segundo ele, ninguém se feriu.

Procurada pela reportagem, a EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia na região, informou que foi acionada para atender uma ocorrência de falta de energia após a queda de um poste na Rua Papa João Paulo II, no bairro Interlagos.