Polícia procura jovem acusado de assassinar irmãos em Linhares

A Polícia Civil divulgou o nome e a foto de um homem que é procurado por envolvimento na morte de dois irmãos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Willian Matos Reis, de 19 anos, tem mandado de prisão em aberto pela prática de tráfico de drogas e homicídio. Os crimes aconteceram neste ano, em dias e lugares da cidade diferentes.