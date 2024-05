Polícia prende dupla investigada por roubar e matar homens dentro de carro na Serra

Um grave acidente envolvendo um caminhão-guincho e dez motocicletas foi registrado no final da manhã deste domingo (26) na BR 101, em Aracruz, Norte do Espírito Santo. De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um motociclista morreu no local. Ele foi identificado como Caimon Silva. A reportagem da TV Gazeta apurou que outra vítima morreu no hospital, Marcio Greich. Outras quatro pessoas ficaram feridas na ocorrência. A pista ficou totalmente interditada por aproximadamente três horas.