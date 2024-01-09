Homens são mortos a tiros dentro de carro em Bairro de Fátima, na Serra

Dois jovens são assassinados na Serra Crédito: Diony Silva

Dois homens foram assassinados a tiros dentro de um carro na madrugada desta terça-feira (9), na rua Rui Barbosa, em Bairro de Fátima, na Serra . Apenas o corpo do motorista, Paulo Henrique Nascimento Miranda, de 27 anos, foi identificado até o momento. Junto com o outro corpo a polícia não encontrou nenhum documento.

Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o crime ainda é um mistério. Moradores contaram que as vítimas não são conhecidas na região e que por volta de 1h30 ouviram vários disparos, mas ficaram com medo e não saíram para ver o que era. Na manhã desta terça-feira, encontraram o carro parado com os dois corpos.

A área foi isolada para o trabalho de investigação. O carro não tem marcas de tiro do lado de fora e investigadores da Polícia Civil, que estiveram no local, acreditam que o assassino estava no banco de trás do veículo e atirou na cabeça das vítimas quando o automóvel já estava estacionado.

Um dos disparos teria atravessado a cabeça do motorista e atingido o retrovisor do carro. As cápsulas das munições usadas no crime foram recolhidas e levadas pela perícia. Durante o atendimento da ocorrência, os telefones das vítimas tocavam sem parar. Dentro do carro a polícia não encontrou nada ilícito. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

A Polícia Militar informou que foi acionada ainda na madrugada desta terça-feira. Ao chegar no local, se deparou com o carro estacionado com vidros estilhaçados, uma porta aberta e os dois indivíduos caídos dentro.

Já a Polícia Civil, disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.