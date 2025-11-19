Polícia apreende fuzil e metralhadora após confronto na Serra

Uma metralhadora semi-industrial, um fuzil, uma espingarda e diversas munições foram apreendidos após confronto entre criminosos e policiais militares na manhã desta quarta-feira (19) no bairro José de Anchieta II, na Serra . Um jovem de 25 anos foi preso.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 6º Batalhão foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo entre facções rivais. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros por criminosos e revidaram. Após o confronto, os agentes realizaram buscas e encontraram o armamento.