Casal peruano é preso após furtar calcinhas em shopping de Vila Velha

Dezenas de roupas íntimas foram encontradas com os suspeitos Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem e uma mulher, um casal de peruanos, foram presos nesta terça-feira (5) após furtarem calcinhas de uma loja de um shopping em Vila Velha. Os suspeitos, que não tiveram suas identidades divulgadas, conseguiram levar 49 peças íntimas femininas, mas acabaram flagrados por seguranças do centro comercial. A Polícia Militar foi acionada e, quando os policiais chegaram ao local, os suspeitos estavam detidos por seguranças do estabelecimento.

Além das roupas, outros itens foram furtados pela dupla, incluindo R$ 450 em espécie, chinelos e um relógio. Segundo a corporação, o casal tinha até um dispositivo que "enganava" o sistema de segurança do estabelecimento. A bolsa deles, conforme informou a PM, era revestida por um bloqueador de sinal. A segurança da loja informou aos militares que os suspeitos foram monitorados através do videomonitoramento, que flagrou o furto de diversos objetos como kits de calcinhas, um chinelo e uma camisa.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 24 anos e a suspeita, de 18, conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, foram autuados em flagrante por furto qualificado pelo concurso de pessoas. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).