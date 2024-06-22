Pedreiro de 37 anos é morto a tiros em rua movimentada na Serra

Cristiano, também conhecido como Teco, foi encontrado morto a tiros por volta das 23 horas. A família do pedreiro contou à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que ele foi até a casa de um amigo próximo, na região. Ao sair de lá, foi visto caído e baleado na rua, no bairro Vila Nova de Colares.