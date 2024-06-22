Pedreiro de 37 anos é morto a tiros em rua movimentada na Serra

O pedreiro Cristiano Da Costa Ferreira, de 37 anos, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (21), em Vila Nova de Colares, na Serra
. Os familiares informaram que a vítima era usuária de drogas, mas desconheciam qualquer dívida ou desavença que pudesse motivar o crime.
Cristiano, também conhecido como Teco, foi encontrado morto a tiros por volta das 23 horas. A família do pedreiro contou à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que ele foi até a casa de um amigo próximo, na região. Ao sair de lá, foi visto caído e baleado na rua, no bairro Vila Nova de Colares.
Moradores informaram que a rua estava movimentada na hora do crime e o atirador teria chegado de bicicleta, se aproximando de Cristiano e fugido logo após atirar, porém a Polícia Militar
(PMES) não confirma a informação. A PM e o SAMU foram acionados, mas Cristiano foi encontrado morto no local.
O padrasto de Cristiano disse que ele era usuário de drogas mas a família não tinha conhecimento de nenhuma dívida ou desavença que possa ter motivado o assassinato.
De acordo com a Polícia Civil
, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, e, posteriormente, será liberado para os familiares. Informações e denúncias podem ser feitas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).