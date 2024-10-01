Pedreiro condenado por tentar matar ex-esposa é preso em Vitória

Segundo o inspetor Eller, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda de Vitória, a prisão ocorreu com apoio de imagens de videomonitoramento do município. "Levantamentos da Gerência de Inteligência e apoio da Central de Monitoramento indicaram que este indivíduo estava circulando na Capital e, desse modo, realizamos a abordagem quando ele seguia de carro pela Rodovia Serafim Derenzi", explicou.