Pedreiro condenado por tentar matar ex-esposa é preso em Vitória

Um pedreiro de 43 anos, condenado por tentar matar a ex-esposa, foi preso pela Guarda Municipal de Vitória quando estava circulando de carro no bairro Resistência, na Capital, na segunda-feira (30). Contra o homem, havia um mandado de prisão, expedido pela Justiça há 15 dias. A corporação informou que o crime ocorreu em 2007, em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, e divulgou imagens que mostram o momento da prisão (vídeo acima) – mas não informou o nome do indivíduo.
Segundo o inspetor Eller, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda de Vitória, a prisão ocorreu com apoio de imagens de videomonitoramento do município. "Levantamentos da Gerência de Inteligência e apoio da Central de Monitoramento indicaram que este indivíduo estava circulando na Capital e, desse modo, realizamos a abordagem quando ele seguia de carro pela Rodovia Serafim Derenzi", explicou.
O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória, para os procedimentos de praxe antes do encaminhamento ao sistema prisional.
*Júlio Barros é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da editora adjunta Wanessa Scardua.