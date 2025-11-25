Pai morre e filho fica ferido durante ataque a tiros em distribuidora de Vila Velha

Um ataque a tiros em uma distribuidora deixou um pai morto e o filho ferido na tarde desta terça-feira (25). As vítimas estavam no estabelecimento, localizado em Ataíde, em Vila Velha, quando o motorista de um carro branco parou, desceu e disparou contra eles. Dentro do veículo, de acordo com testemunhas, estavam outras duas pessoas, conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta. Não há detalhes sobre motivação e nem identidade das vítimas.