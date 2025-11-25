Pai morre e filho fica ferido durante ataque a tiros em distribuidora de Vila Velha
Um ataque a tiros em uma distribuidora deixou um pai morto e o filho ferido na tarde desta terça-feira (25). As vítimas estavam no estabelecimento, localizado em Ataíde, em Vila Velha, quando o motorista de um carro branco parou, desceu e disparou contra eles. Dentro do veículo, de acordo com testemunhas, estavam outras duas pessoas, conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta. Não há detalhes sobre motivação e nem identidade das vítimas.
Uma terceira pessoa estava dentro do comércio, mas não foi atingida. A vítima mais nova foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A Polícia Civil e Militar foram demandadas e informaram que a ocorrência está em andamento.