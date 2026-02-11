Pacientes do SUS no ES terão confirmação de consultas e exames pelo WhatsApp

A expectativa é de que o comprovante ou as senhas de acesso passem a ser encaminhados diretamente pelo WhatsApp Crédito: Divulgação

Os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do Espírito Santo vão contar com um novo sistema de avisos de agendamento de consultas e exames pelo WhatsApp (27) 3636-1236, do Governo do Estado.

Por enquanto, os pacientes ainda precisarão se dirigir a uma unidade de saúde para retirar o comprovante de agendamento, que deverá ser apresentado no momento da consulta ou do exame. No entanto, a expectativa é de que, em breve, o comprovante ou as senhas de acesso passem a ser encaminhados diretamente pelo WhatsApp, eliminando a necessidade de deslocamento até o posto de saúde.

Para ter acesso ao serviço, é indispensável que o cadastro no SUS esteja atualizado. A atualização pode ser realizada pelo site Integra Cidadão (https://integra.saude.es.gov.br/) ou presencialmente nas unidades de saúde. A medida integra o Projeto Conecta Espírito Santo, do Governo do Estado, em parceria com o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE), voltado à implementação de serviços digitais de comunicação no SUS capixaba.