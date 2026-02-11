Mulher é detida na Rodoviária de Guarapari com 5 kg de haxixe em mochila

Mulher foi presa em Guarapari por transportar 5kg de drogas Crédito: Leitor A Gazeta

Uma mulher de 51 anos foi detida na Rodoviária de Guarapari após ser flagrada com 5 kg de haxixe — distribuídos em 50 pedaços — dentro de uma mochila, na manhã desta quarta-feira (11). A Polícia Militar (PM) informou que a apreensão ocorreu durante uma operação com cães da corporação. A suspeita relatou aos militares que trouxe a droga do Rio de Janeiro.

Segundo a PM, a operação foi mobilizada após a corporação receber denúncias de que uma empresa que vende passagens interestaduais estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas no Espírito Santo. O ônibus tinha Vitória como destino, com parada em Guarapari. A mulher detida contou que era a primeira vez que ela fazia o transporte e que receberia R$ 1.500 ao chegar na Praça do Papa, em Vitória.

Ainda conforme a suspeita, ela faria outra viagem para Uberlândia, em Minas Gerais, para transportar mais drogas para o Espírito Santo. A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Guarapari. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar sobre a autuação dela, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.