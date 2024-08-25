Ossada carbonizada é encontrada após incêndio em Colatina

Um crânio foi achado um pouco mais afastado dos outros ossos. A perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada e informou que a ossada foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser identificado e para que seja feito o exame cadavérico. De acordo com a legislação, o exame deve ser concluído em 10 dias, podendo ser prorrogado a pedido dos peritos.