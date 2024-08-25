Ossada carbonizada é encontrada após incêndio em Colatina

Uma ossada humana carbonizada foi encontrada por populares neste domingo (25) no bairro Vila Verde, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, o local foi atingido por um incêndio há poucos dias.
Um crânio foi achado um pouco mais afastado dos outros ossos. A perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada e informou que a ossada foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser identificado e para que seja feito o exame cadavérico. De acordo com a legislação, o exame deve ser concluído em 10 dias, podendo ser prorrogado a pedido dos peritos.
O órgão informou ainda que serão solicitados exames laboratoriais e os resultados podem demorar até 90 dias. O caso segue em investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e detalhes da investigação não serão repassados, por enquanto.