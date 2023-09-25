Operação Queen: suspeitos de roubar juíza são presos em Vila Velha

Duas pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira (25) durante a Operação Queen, que investiga o roubo a uma juíza na Praia da Costa, em Vila Velha, ocorrido em junho deste ano. Além das prisões, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos bairros Cristóvão Colombo, Centro, Divino Espírito Santo e Praia da Costa.
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a Polícia Civil (PC) tinha três alvos, mas um conseguiu fugir. Os capturados foram detidos em Vila Velha e em Santa Teresa. No dia do crime, a juíza estava com o marido, a caminho da academia quando o veículo deles foi fechado pelos criminosos.
Segundo a PC, um dos suspeitos chegou a apontar a arma de fogo para o motorista, enquanto os outros dois se dirigiram ao passageiro. Apesar do cerco, o grupo não conseguiu ligar o carro das vítimas, pois elas correram do local com a chave do automóvel. Eles então levaram objetos de valor que estavam no interior do veículo.
A ação foi coordenada pela Delegacia Regional de Vila Velha, com apoio da Polícia Militar. Os nomes dos criminosos não foram divulgados, mas um vídeo mostra um deles sendo detido. Confira: