Operação Queen: suspeitos de roubar juíza são presos em Vila Velha

Segundo a PC, um dos suspeitos chegou a apontar a arma de fogo para o motorista, enquanto os outros dois se dirigiram ao passageiro. Apesar do cerco, o grupo não conseguiu ligar o carro das vítimas, pois elas correram do local com a chave do automóvel. Eles então levaram objetos de valor que estavam no interior do veículo.