Ônibus atropela ciclista na Rodovia do Sol em Anchieta

Uma ciclista acabou ferida após ser atingida na lateral por um ônibus, enquanto pedalava às margens da rodovia ES 060, em Ponta dos Castelhanos, município de Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima, segundo os militares, sofreu uma fratura na perna e foi encaminhada para unidade hospitalar na Grande Vitória.

O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (2). Quando os militares chegaram na rodovia, ônibus e ciclista já não estavam mais no local. A guarnição foi ao Pronto Atendimento de Anchieta no momento em que a ciclista era transferida.

Em conversa com a mulher, ela informou que seguia pela ciclovia e ao atravessar a rodovia, colidiu com o ônibus. Segundo o motorista do coletivo, ele estava na mesma direção que a ciclista, quando ela atravessou de forma repentina, sendo inevitável a colisão.

Segundo a Polícia Civil, nos acidentes em que não há vítimas e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal. A Polícia Civil orienta a vítima a dirigir-se à delegacia de seu bairro de residência para registrar uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente como uma das provas.