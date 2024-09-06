Onça-parda morre após ser atropelada por carro em estrada de Anchieta

Uma onça-parda morreu na manhã desta sexta-feira (6), na Estrada do Limão, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, após ser atropelada por um carro. Segundo informações da secretária Municipal de Meio Ambiente, Jéssica Martins de Freitas, o corpo do animal será levado para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Alegre.
A Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta informou que foi acionada por volta das 7h20, e a Guarda Ambiental foi até o local, fez recolhimento. Agora, segundo a pasta, serão feitos os trâmites para levar a onça-parda ao Ifes de Alegre para taxidermizar o animal – preparar corpo do felino para estudo.
A equipe identificou que a onça-parda é um jovem adulto de aproximadamente dois anos. O ponto onde aconteceu o acidente, explicou a secretária Jéssica Martins de Freitas, é próximo à região de mata e não é comum haver relatos de presença desse animal no trecho. O motorista que atingiu o animal não se feriu.