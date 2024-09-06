Onça-parda morre após ser atropelada por carro em estrada de Anchieta

A Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta informou que foi acionada por volta das 7h20, e a Guarda Ambiental foi até o local, fez recolhimento. Agora, segundo a pasta, serão feitos os trâmites para levar a onça-parda ao Ifes de Alegre para taxidermizar o animal – preparar corpo do felino para estudo.

A equipe identificou que a onça-parda é um jovem adulto de aproximadamente dois anos. O ponto onde aconteceu o acidente, explicou a secretária Jéssica Martins de Freitas, é próximo à região de mata e não é comum haver relatos de presença desse animal no trecho. O motorista que atingiu o animal não se feriu.