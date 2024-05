Obra na Ponte da Passagem em Vitória complica o trânsito

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente entre um carro e uma carreta na BR 101, no km 435,2, em Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (19). Segundo a concessionária que administra a via, a Eco101, houve interdição total da via para o trabalho da perícia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Fiat Uno invadiu a contramão e colidiu frontalmente contra a carreta que seguia no sentido contrário. A Polícia Civil e Corpo de Bombeiros também estiveram no local. Conforme a Eco101, duas vítimas faleceram no local e uma foi encaminhada ao hospital, em estado grave. O tráfego fluiu em pare e siga e às 23h36 houve interdição total. A pista foi totalmente liberada à 1h23 desta segunda-feira (20).

Uma das vítimas, segundo apuração da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, é Olair José Bueck. Ele e outros dois homens estavam na comunidade de Flecheiras, interior do município. Nessa manhã, as famílias estiveram no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para liberar os corpos e fazer o sepultamento. Uma das vítimas morava aqui em Cachoeiro de Itapemirim e o outro, na zona rural de Venda Nova do Imigrante, segundo familiares que não quiseram gravar entrevista.