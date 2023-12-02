Obra de arte em muro é coberta com cimento na Barra do Jucu

Os moradores da Barra do Jucu, em Vila Velha, foram surpreendidos na sexta-feira (1) com a destruição de um mural que homenageava um antigo morador do bairro. A obra da Galeria Livre, projeto do Museu Vivo da Barra do Jucu, foi coberta com cimento. O painel era um retrato de um dos moradores mais antigos, Zé de Lora, já falecido, e foi produzido pelo artista Roger de Araújo.
“Na comunidade existem vários painéis retratando personalidades do bairro e momentos da cultura local, com imagens do congo, da pesca, do visual do bairro. É um resgate da nossa cultura, espalhado nas principais ruas e que não pode ser destruído. A comunidade nem foi ouvida sobre a obra”, relata, indignado, Guilherme Messias Sobreira Nunes, que há 35 anos reside na Barra.
De acordo com os moradores, a obra foi realizada pela Prefeitura de Vila Velha e faria parte da reforma de um posto de saúde no bairro. Mas questionam o fato de que o muro onde estava o mural pertence a um bar.
Por nota a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha informa que foram necessárias "adequações no muro - que faz divisa com um estabelecimento - devido a infiltração, ferrugem e risco de queda". Já a Secretaria Municipal de Cultura de Vila Velha relata que "entrou em contato com a equipe do Museu Vivo e ficou acordado que, após os reparos necessários, o autor da obra fará a reprodução da mesma".