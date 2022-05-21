Igreja em Mucurici tem parte do teto destruída e cancela cultos

O vendaval e a chuva de granizo que atingiram municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo nesta semana deixou uma igreja destruída em Mucurici. A tempestade arrancou telhas e danificou parte da estrutura, que caiu dentro do templo da Adventista do Sétimo Dia.
Apesar de o temporal ter ocorrido na última terça-feira (18), a instituição religiosa divulgou neste sábado (21) as imagens da destruição, informando aos membros e visitantes que não haveria culto por conta do acidente.
Segundo informações da Prefeitura de Mucurici, tudo aconteceu por volta das 18h e o temporal durou cerca de 15 minutos.
Imagens mostram como ficou igreja
No município, casas, escolas, quadra de esporte, e até o Fórum Municipal também foram destelhados. A prefeitura informou que lavouras de café e mamão, pelo interior da cidade, ficaram destruídas.