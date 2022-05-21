Igreja em Mucurici tem parte do teto destruída e cancela cultos

Igreja tem parte do teto destruída após vendaval e chuva de granizo em Mucurici Crédito: Igreja Adventista de Mucurici/Instagram/Reprodução

Apesar de o temporal ter ocorrido na última terça-feira (18), a instituição religiosa divulgou neste sábado (21) as imagens da destruição, informando aos membros e visitantes que não haveria culto por conta do acidente.

Segundo informações da Prefeitura de Mucurici, tudo aconteceu por volta das 18h e o temporal durou cerca de 15 minutos.

Imagens mostram como ficou igreja